РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Студенты и преподаватели люберецкого техникума имени Юрия Гагарина представили восемь работ на международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Рождество», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

XIV гастрономический фестиваль проходит в очно-заочном формате и завершится 11 февраля.

«Участие в международном фестивале преподавателей и студентов техникума стало доброй традицией. В этом году в номинации «Рождественская выпечка как подарок к празднику» преподаватели поварского искусства приготовили шесть кондитерских работ и еще две – студенты. Перед конкурсантами стоит непростая задача: нужно сделать не только несколько видов разнообразной рождественской выпечки, но и оформить ее как подарок. Желаем люберчанам победы и с нетерпением ждем высоких оценок!» - говорится в сообщении.

Фестиваль нацелен на повышение профмастерства студентов и квалифицированных специалистов в сфере культуры питания и гостеприимства в рамках российских традиций православной трапезы с использованием инновационных методов. Его организатором выступает некоммерческое партнерство «Центр возрождения традиций» при участии религиозной организации «Данилов ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».