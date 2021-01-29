РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 янв. В Королеве в 2020 году было подано 220 исковых заявлений по долгам за ЖКУ на сумму более 28 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

Мораторий на начисление и взыскание пеней, штрафов и неустоек с потребителей, которые с апреля 2020 года не оплачивали жилищно-коммунальные услуги, прекратил действовать 1 января текущего года. С начала года у поставщиков услуг вновь появилось право начислять пени должникам.

«В 2020 году в суды общей юрисдикции подано 220 исковых заявлений на 18,183 миллиона рублей и 6073 заявлений на выдачу приказов о взыскании дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 262,297 миллиона рублей по городу Королеву», - сказала руководитель КРКЦ Королева Татьяна Кузнецова.

За прошедший год сотрудниками подразделений Федеральной службы судебных приставов возбуждено исполнительных производств на общую сумму более 174 миллионов рублей в отношении должников за жилищно-коммунальные услуги, произведено взыскание долгов на сумму более 58 миллионов рублей.

Коммунальные долги негативно сказываются на работе служб отрасли и в итоге страдают соседи должников, добросовестные плательщики, все жители. Поскольку не вовремя выполняются работы по обслуживанию зданий и оборудования, закупка расходных материалов, премирование персонала, а значит, его работа может перестать быть мотивированной и качественной.

«Долг за жилищно-коммунальные услуги не может исчезнуть, не может быть списан, таких механизмов попросту не существует. В непростом 2020 году из-за пандемии граждане теряли работу и доход, это, несомненно, уважительная причина образования коммунальных долгов», - сказал заместитель генерального директора управляющей компании «Жилкомплекс» Василий Доморадский.

Он добавил, что к таким должникам управляющие организации стараются подходить индивидуально, оформляя реструктуризацию долгов и информируя о государственных мерах поддержки – субсидиях для льготных категорий населения, в том числе безработных.