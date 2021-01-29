РИАМО - 29 янв. Московская область заняла пятое место в медиарейтинге регионов по упоминаемости в контексте майских указов президента РФ за 2020 год, сообщается на сайте «Медиалогии».

Речь идет об указе президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

«Лидерами медиарейтинга стали Краснодарский край, Республика Татарстан и Нижегородская область», - говорится в сообщении.

Москва расположилась на 13 месте. Замыкает рейтинг на 20 позиции Пермский край.

В рейтинге, подготовленном «Медиалогией», Подмосковье набрало 233 887,1 балла. У лидера рейтинга — Краснодарского края — «МедиаИндекс» составил 307 382,6 балла.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 61 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.