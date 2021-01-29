РИАМО – 29 янв. Одиннадцатилетний школьник попал в больницу после драки с одноклассником в центре Москвы, сообщает ТАСС.

«Из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии поступила телефонограмма в полицию о том, что накануне около одной из школ в центре Москвы одноклассником был избит одиннадцатилетний мальчик, в результате чего он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга», - сказал источник издания.

Он уточнил, что правоохранители назначили проверку по данному факту. Сейчас медики оценивают состояние мальчика как хорошее.

Конфликт между мальчиками произошел по дороге домой. Мама пострадавшего ребенка претензий к школе не имеет. В учебное учреждение избитый мальчик планирует выйти уже в понедельник.​​

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