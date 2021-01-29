РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Мобильный пункт вакцинации от Covid-19 будет работать на территории торгового центра «Орбита» в Люберцах 30 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«30 января с 10:00 до 17:00 сделать прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сможет любой желающий в возрасте от 18 лет. Ждем вас по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом 366, ТЦ «Орбита». При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС», - говорится в сообщении.
Прививку сделают после осмотра врачом и измерения температуры тела. Кроме того, пациент должен заполнить анкету и информированное согласие. Через три недели после введения первого компонента вакцины последует введение второго компонента. Врачи предупреждают, что в течение трех дней после прививки необходимо снизить физические нагрузки и исключить алкоголь.
«Вакцина «Спутник V» проверена и абсолютно безопасна, она вырабатывает антитела и защищает от тяжелых последствий коронавируса», - заключается в материале.
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