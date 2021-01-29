РИАМО - 29 янв. В Ленинском городском округе началась выдача ключей на еще одном проблемном объекте - ЖК «Новобулатниково» в поселке Измайлово, сообщает пресс-служба администрации округа.

216 семей 5 лет ждали окончания строительства, которое должно было завершиться в декабре 2016 года, но затянулось из-за финансовых проблем у застройщика ООО «АСК «ФРИЗ».

«Объект все это время находился на особом контроле администрации, потому что были нарушены права участников долевого строительства. Мы сделали все возможное, чтобы люди, наконец, получили ключи», - пояснил глава муниципалитета Алексей Спасский.

Это уже третий жилой комплекс в Ленинском округе, где в январе началась выдача ключей обманутым дольщикам. Ранее она стартовала в корпусе 5.1 ЖК «Видный город» и 20-м корпусе ЖК «Южное Видное». В этих домах свои квартиры получат почти 600 семей. А всего в этом году в округе планируется к выдаче 2,5 тысячи ключей участникам долевого строительства.