РИАМО - 29 янв. Маленькая утка чирок-свистунок, занесенная в Красную книгу Москвы, была замечена этой зимой на реке Яузе, говорится в сообщении пресс-службы «Мосприроды».

Сотруднице учреждения удалось увидеть одного самца и трех самок чирка-свистунка.

«Птицы вели себя настороженно и держались поодаль от шумных крякв, при приближении человека бесшумно взлетали с воды и перемещались в более безопасное место», - говорится в сообщении.

Чирок-свистунок меньше кряквы в полтора раза и считается самой маленькой из речных уток. Благодаря узким и заостренным крыльям он может взлетать практически вертикально и бесшумно. Поэтому чирки-свистунки обитают в небольших и тенистых водоемах.

Единичные особи этого находящегося под угрозой исчезновения вида можно встретить в пределах города. Они держатся в местах скопления других водоплавающих птиц и боятся людей.

Летом уточки питаются червями, рачками и насекомыми, а зимой - растительностью или пользуются подкормкой горожан.