РИАМО - 29 янв. Зимняя погода вернется в Москву в предстоящие выходные, период аномального для зимы тепла завершается, сообщается на сайте «Метеовести».

«Температура воздуха в регионах средней полосы и юга европейской части России пока останется выше нормы, но период масштабных аномальных январских оттепелей завершается», – говорится в сообщении.

В эти выходные москвичей ожидает температура от минус 2 до минус 4 градусов, временами будет идти снег, прогнозируется облачность.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИАМО, что в начале февраля в Московский регион придет похолодание и температура воздуха постепенно вернется к климатической норме. Днем ожидается от минус 2 до минус 7 градусов, ночью — от минус 7 до минус 12 градусов.