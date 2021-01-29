РИАМО - 29 янв. Главе штабов оппозиционера Алексея Навального Леониду Волкову заочно предъявили обвинение за призыв к подросткам участвовать в несанкционированной акции, сообщается на официальном сайте СКР.

В СКР изучили видеозаписи, на которых обвиняемый призывал российских подростков участвовать в несанкционированной акции, прошедшей 23 января в российских городах. Записи исследовали лингвисты, которые и установили призыв к несовершеннолетним.

«В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого», - говорится в сообщении.

Таким образом, главу штабов обвиняют по статье «склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий». В настоящий момент Волкова разыскивают.

Несанкционированная акция прошла в разных регионах России 23 января. В Москве в ней приняло участие около 4 тысячи человек.

По последним данным, столичные суды арестовали 154 человека, которые принимали участие в несанкционированной акции в центре города 23 января, еще 354 человека оштрафованы.