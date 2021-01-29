РИАМО - 29 янв. 41-летний житель Мытищ получил 16 лет колонии строго режима за убийство собственной матери, которое он совершил весной 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Установлено, что в марте 2019 года подсудимый решил убить собственную мать и завладеть ее сбережениями, так как испытывал большие финансовые трудности и не мог платить за кредит.

«С целью реализации своего преступного умысла мужчина разработал план, приискал веревку в качестве орудия убийства, которую положил на заднее сидение автомобиля. 10 марта 2019 года он позвонил матери, пригласил в гости и предложил забрать на автомобиле ее с работы», - говорится в сообщении.

Во время пути он рассказал женщине, что у него сломалась машина и остановил ее в безлюдном месте. Там он задушил ее, а тело вывез в Сергиево-Посадский городской округ, скатил его в яму и прикрыл ветками деревьев.

Из сумки матери он забрал 1900 рублей и четыре банковских карты, с которых он списал 129 тысяч рублей.

Спустя некоторое время, мужчина, осознавая, что тело матери может быть обнаружено и ее личность будет установлена правоохранительными органами, желая избежать уголовной ответственности за совершенное убийство, он расчленил ее тело и выбросил фрагменты по разным сторонам проезжей части.