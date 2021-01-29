РИАМО – 29 янв. Суды в Москве арестовали 154 человека, которые принимали участие в несанкционированной акции в центре города 23 января, еще 354 человека оштрафованы, сообщает ТАСС.

«Суды в течение недели вынесли 154 решения об административных арестах и 354 постановления о штрафах за участие в незаконной акции 23 января», - говорится в сообщении.

В суды поступило 1608 дел об административных правонарушениях.

23 января в центре столицы прошла несогласованная акция в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального.

Правоохранители предупреждали граждан об ответственности за участие в несанкционированном митинге, однако публичную акцию посетили около 4 тысяч человек.​