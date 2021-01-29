РИАМО - 29 янв. Участникам «Активного долголетия», которые занимаются в помещениях, нужно пройти вакцинацию от коронавируса, заниматься также смогут те, у кого есть антитела к инфекции, клубы программы будут открываться по согласованию с Роспотребнадзором, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В Подмосковье ранее возобновили занятия в рамках проекта «Активное долголетие».

«В «Активном долголетии» могут участвовать жители, которые прошли вакцинацию либо имеют антитела. Мы сделали это в целях безопасности, чтобы наш клуб не стал рассадником заболевания. Данные справки нужны для занятий в помещении», - сказала Фаевская.

Она добавила, что клубы «Активного долголетия» будут открываться с согласования Роспотребнадзора в тех городских округах Подмосковья, где эпидемиологическая ситуация не вызывает опасений.