РИАМО - 29 янв. Флагманский центр госуслуг «Мои документы» заработал для жителей юго-востока Москвы, там теперь находится и многофункциональный центр Нижегородского района, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Центр открыл в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. Объект, расположенный в ТЦ «Город» на Рязанском проспекте, стал уже пятым окружным флагманом в городе.

«Число флагманов увеличилось до пяти, в зоне их облуживания проживает более половины москвичей. В ближайшие годы свои флагманы получат жители и других административных округов нашего города», – сказал Собянин.

Для обслуживания клиентов открыты 63 окна приема. Центр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

Ранее флагманские центры были открыты в ТРЦ «Афимолл Сити», ТРЦ «Спектр», ТРЦ «Columbus» и ТРЦ «Щелковский».