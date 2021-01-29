Волонтерское движение во время пандемии стало по-настоящему масштабным – люди поняли, насколько важно в сложной эпидемиологической ситуации оказывать помощь пострадавшим и нуждающимся. Волонтеры оперативного штаба адресной помощи #Мырядом в Одинцове рассказали корреспондентам РИАМО, как они пришли в волонтерскую деятельность и ради чего готовы бесплатно трудиться и отдавать свое свободное время.

Как работает штаб

Волонтерский штаб адресной помощи #Мырядом в Одинцове был создан в октябре 2020 года.

«У нас было много волонтеров в разных организациях Подмосковья, и Главное управление социальных коммуникаций Московской области приняло решение всех объединить», – рассказывает заместитель руководителя волонтерского штаба Мария Шалыгина.

Именно в главный штаб поступают все заявки о помощи по горячей линии, а затем распределяются по городам Подмосковья.

«В каждом городе есть маленький оперативный штаб, за ним закреплен куратор, который отслеживает заявки. У нас есть единая база, где собраны все муниципалитеты. Когда заполняется форма с указанием города, она автоматически попадает в базу того муниципалитета, куда пришла заявка. Мы видим в своей базе все, а они видят только свой город», – объясняет Мария.

Когда на горячую линию поступает звонок, оператор обязан заполнить специальную форму согласно скрипту, который есть у всех операторов кол-центра. Оператор спрашивает ФИО, дату рождения, в чем нуждается человек. Затем заявке присваивается индивидуальный номер, она попадает в таблицу, и на ее выполнение дается два дня.

«После обработки заявки мы посылаем на заявку нашего волонтера – они всегда есть у нас в штабе. Важно также всегда быть на связи с заявителями, чтобы они не беспокоились, ведь за каждой заявкой – человек со своей проблемой и историей», – рассказывает Мария.

В день волонтеры могут выполнять по 3-4 заявки.

«Горячая линия очень важна для волонтерской работы – если таблица «упадет», мы не сможем оказывать помощь. На штаб трудится команда операторов: 10 человек работают дистанционно, 5 – в штабе. Бывает, что один оператор получает в будний день по 40-50 звонков. Два оператора работают ночью, так как линия помощи круглосуточная. В нашей команде даже есть мальчик-инвалид. Он не может ходить, но стремится помогать. Есть и координатор, который работает с волонтерами и занимается приемом звонков на линии», – говорит руководитель кол-центра Анна.

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Необходимая помощь и необычные заявки

Самые распространенные заявки – адресная помощь. Например, волонтеры покупают и доставляют продукты.

«Заявители составляют список продуктов, который им нужен, все это есть в заявке. Когда ты идешь в магазин, то сразу спрашиваешь и процентную жирность молока, и какую марку заказчик любит, какие мандарины ему нужны», – рассказывает волонтер Елена.

Также волонтеры забирают и доставляют лекарства, в том числе выписанные по рецепту.

«Волонтер приходит к врачу, называет фамилию, получает рецепт и лекарство. В больницах знают в лицо наших волонтеров и готовы их поддерживать», – говорит Мария.

Помимо доставки продуктов и лекарств, волонтеры помогают по дому – выносят мусор, гуляют с собакой, оплачивают на почте счета за ЖКХ.

Иногда на горячую линию звонят люди, которым нужно просто поговорить.

«Был такой случай – позвонил человек, он был на грани отчаяния. Когда мы задали ему вопрос, чем мы сможем помочь, он сказал: «Мне достаточно, чтобы вы со мной просто поговорили». Он был одинок, семьи не было. Всю жизнь работал, а тут его посадили на карантин, и он остался в четырех стенах», – вспоминает Мария.

Одной из необычных заявок стал звонок от пенсионера, который не справлялся с техникой. Он попросил о том, чтобы волонтер помог разобраться с телефоном. Волонтеры также помогают организовать транспортировку тяжелых больных. Мария вспоминает, что они однажды помогли женщине с онкологией добраться до места лечения.

«Бывают, что звонят люди и говорят, что есть нечего, нет денег, чтобы заплатить за продукты. Их эмоции, когда они получают от нас помощь, – это нечто сокровенное», – говорит Мария.

«Есть люди, просящие «свидание» с батюшкой или юристом. Есть бабушки, которые совсем одни, и мы, волонтеры, звоним им и спрашиваем, как дела. В основном на горячую линию попадают одинокие пожилые люди или те, кого родственники бросили на произвол судьбы», – рассказывает Анна.

Работы иногда бывает очень много, но это не пугает активистов.

«В первую волну я сама лично ходила по заявкам, но было сложно. Однажды мы разгружали с командой фуры по 16 тонн. Ребята таскали большие коробки с продуктами, затем формировали продуктовые наборы, потом их развозили. Это была помощь от Губернатора», – вспоминает Мария.

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Мошенники и сумасшедшие

Иногда волонтерская деятельность очерняется стараниями мошенников – штаб в Одинцове сталкивался с их деятельностью. Мошенники представились организацией «#Мырядом», ходили по домам и продавали продуктовый набор якобы от губернатора за 1800 рублей. Жители, купившие набор, позвонили на номер горячей линии, и волонтеры сразу поняли, что людей обманули. Но удалось узнать, кто это, так как мошенники оставляли номер своей карты.

Как же уберечься от мошенников? Когда заявитель звонит на горячую линию, его обращению присваивается номер, который знают только сам звонивший и волонтер. Этот номер – своеобразный пароль и код надежности.

«База важна для того, чтобы отследить все заявки и исключить случаи мошенничества, которых бывает много. Нам иногда поступают заявки в духе: «помогите разобраться, а это ваши волонтеры?» У нас нет незарегистрированных волонтеров, мы своих ребят знаем досконально. Ведется запись всех телефонных звонков и разговоров», – объясняет Мария.

Иногда волонтерам приходится разбираться не только с нарушениями закона, но и с неадекватными людьми, которые часто звонят на горячую линию. По словам Анны, самое сложное в работе – негатив от таких людей.

«Летят оскорбления, грубые и суровые. В обычной жизни их нельзя проглотить, но ты берешь и через силу проглатываешь. Это слышать больно, но мы должны молчать и сохранять спокойствие», – говорит руководитель кол-центра Анна.

Как становятся волонтерами

Пути в волонтерство – разные. У людей разные запросы: кто-то хочет понять смысл жизни, кто-то хочет помогать, а кто-то – разнообразить свои будни. Есть и те, кто целенаправленно приходит за выгодой, например, за дополнительными баллами к ЕГЭ. Но обычно такие люди, по словам Марии, быстро уходят из волонтерской работы. Технически попасть в волонтеры просто – можно написать на сайт, в инстаграм-аккаунт организации, в телеграм-канал.

«Я работала волонтером с 14 лет. Сначала была событийным волонтером в Домодедово. Мы проводили массовые игры, мероприятия, работали с детьми. К 16 годам я поняла, что это не та помощь, которую я хочу оказывать. Хотелось работать с экстренными ситуациями – оказывать медицинскую помощь, помогать малоимущим семьям. Для меня именно волонтерская деятельность – это безвозмездное оказание помощи людям, которые нуждаются в этом. Ты просто должен прийти и помочь», – рассказывает свою историю Мария.

«Занимаюсь волонтерской деятельностью уже 17 лет – с 14-летнего возраста. Начал задумываться о смысле жизни, для чего я здесь. График «университет-работа-дом» казался мне скучным – просто день сурка. Я организовал свой проект – работали с полицией в качестве народной дружины. Делали контрольные закупки наркотиков, бывало, что участвовали в задержаниях, выходили на рейды по выходным по «пьяным лавочкам города» – вещи не самые приятные, но нужные нашему обществу. Конечно, мне говорили: «Тебе что – больше всех надо?» Я отвечал – да, это моя страна и это моя гражданская позиция», – делится Владислав. Он организовывает бесплатные тренировки на свежем воздухе и соревнования, пропагандирует ЗОЖ и трезвый образ жизни.

«Я стала волонтером в первую волну пандемии. Тогда нас всех отправили в отпуск и на каникулы. Посидев дома несколько дней, я поняла: либо сойду с ума, либо съем своих родных – мне нужно было что-то делать. Я стала искать телефон, где можно было бы выполнять волонтерские заявки. Телефон нашелся, и я начала свою деятельность. Так я познакомилась с большим количеством пожилых людей, так как с ними, в силу моего возраста, общаюсь лучше всего», – вспоминает волонтер Елена.

Самый молодой волонтер штаба – 14-летний школьник Ренад.

«Мне было грустно и скучно в школе, это увидела подруга и предложила: «Не хочешь быть волонтером?» Это было год назад, и я не знал ничего про волонтерство. Я решил почитать статьи, понять, кто это такие. Я вдохновился добротой этих людей», – говорит юноша.

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Работа для души

Волонтеры готовы дарить свое время и трудиться бесплатно ради того, чтобы помочь людям. Все они отмечают, что после вступления в волонтерский штаб их жизнь поменялась к лучшему, а это – дороже денег.

«Моя семья долго сопротивлялась моей волонтерской деятельности, особенно мама, но со временем все смирились. Я стала более общительным человеком, смогла развить важные качества, могу реализовывать себя как личность, которая хочет помогать людям», – рассказывает Анна.

«Я думаю, что поменялось мое качество жизни целиком. У меня нет времени на пагубные привычки, я веду здоровый образ жизни, начал помогать людям и уже без этого жить не могу. Тут появляются настоящие друзья, ведь эта деятельность здорово объединяет», – говорит Владислав.

«В семье сказали, что за время этой деятельности я расцвела. Я получала море удовольствия, общалась с людьми, мне говорили «спасибо». Это как наркотик. Семья меня поддерживала: дети и муж помогали в моей деятельности – развозили куличи к Пасхе, покупали пачки с сахаром, носили тяжелые вещи», – вспоминает Елена.

«Некоторые учителя меня поддерживают, потому что я – первопроходец в нашей школе и хочу построить внутришкольное волонтерство. Я вник в это, и мне понравилось. Сейчас среди волонтеров скучно не бывает. Я получил много опыта и знаний, познакомился с новыми людьми, начал заниматься любимым делом», – делится Ренад.