РИАМО - 29 янв. В текущем году в Подмосковье органы местного самоуправления продолжат приводить кладбища в соответствие региональному стандарту, сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В 2021 году планируется привести в соответствие требованиям регионального стандарта не менее 170 кладбищ в Московской области», - сказали в пресс-службе.

В настоящее время требованиям регионального стандарта в Подмосковье соответствует 581 кладбище, всего в регионе их насчитывается 1640.

Согласно региональному стандарту на территории кладбищ должны быть установлены баки с водой для технических нужд, емкости с песком для благоустройства мест захоронений, огороженные мусоросборники, навигационные таблички, организовано наружное освещение. Около кладбищ должны быть организованы бесплатные автостоянки.

Территория общественного кладбища должна иметь ограду высотой не менее 2 метров, при входе необходима вывеска с названием кладбища и указанием режима его работы.