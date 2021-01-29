РИАМО - 29 янв. Соцвыплаты на детей от трех до семи лет в Подмосковье получают около 116 тысяч человек, с 1 января этого года такие семьи могут рассчитывать на выплаты до 13,3 тысячи рублей, сообщила в пятницу министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«С 1 января 2021 года ежемесячная выплата будет предоставляться этим семьям, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума уже в повышенном размере. Она (выплата - ред.) может составлять 75% прожиточного минимума — 9,9 тысячи рублей на ребенка, либо 100% — 13,3 тысячи рублей», - сказала Фаевская.

Она добавила, что с 1 января 2021 года также увеличилось пособие на первого ребенка, которое выплачивается с момента рождения малыша до его трехлетия.

«Выплата предоставляется всем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума на члена семьи. Это высокая цифра — 29 тысяч рублей. Семья из трех человек — их доход должен быть ниже 80,6 тысячи рублей. У нас таких семей, которым положена выплата, — 30 тысяч», - отметила Фаевская.

Она напомнила, что беременные и молодые матери получают выплаты вместо предоставления молочной кухни в натуральном виде.

«Жители сами могут приобрести те необходимые продукты питания для ребенка или женщины, которые нужны», - отметила Фаевская.

Размер ежемесячной компенсации на питание беременным составляет 400 рублей, для кормящих матерей - 1 тысячу рублей, детям до года — 1 тысячу рублей, детям от года до трех лет — 600 рублей.

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