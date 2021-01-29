РИАМО - 29 янв. Портреты народного артиста СССР Василия Ланового появились на афишах театра Вахтангова и рядом со входом, люди приносят цветы к этим портретам, передает корреспондент РИАМО.

В начале года Лановой заразился коронавирусом, его госпитализировали вместе с женой Ириной Купченко. Артист умер в возрасте 87 лет 28 января 2021 года.

Всего у входа в театр шесть портретов актера. На каждом из них артист предстает в одном из своих сценических образов разных лет. На одном из портретов он еще совсем молодой, на других, наоборот, предстает в более зрелом возрасте. Под каждым изображением написаны годы жизни Ланового.

Москвичи приносят цветы к портретам, чтобы отдать дань уважения артисту.

Лановой родился 16 января 1934 года. Служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой труда РФ. Известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости» и многим другим.

Прощание с Лановым пройдет в театре имени Вахтангова 1 февраля.