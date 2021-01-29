РИАМО – 29 янв. В 2020 году бюджетные системы российских регионов справились с вызовами из-за пандемии коронавируса, финансовые результаты превзошли прогнозы, а доходы консолидированных бюджетов регионов выросли на 10% (на фоне инфляции в 4,9% реальный прирост доходов – около 5%), пишет «Российская газета».

«Тем не менее год был непростым. Уже во втором квартале началось сокращение собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, и по итогам пяти месяцев оно достигало 9%. Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период и частичное возвращение ограничительных мер, во второй половине года ситуация с доходами улучшалась», — говорится в материале.

В результате уменьшение неналоговых и налоговых доходов составило 2%, а у 48 субъектов РФ была отмечена положительная динамика таких доходов.

Поступления налога на прибыль организаций сократились на 13%. Самое большое снижение отметилось у регионов, где высокая доля нефтегазового сектора, добычи и переработки металлов. В субъектах РФ с диверсифицированной экономикой в то же время был прирост поступлений налога на прибыль. Выросли также поступления от акцизов и НДФЛ.

Помощь из федерального центра

Помощь регионам из федерального центра увеличились на 54% до 3,8 триллиона рублей, нецелевая поддержка выросла на 41%. Общий объем дополнительной нецелевой поддержки составил 300 миллиардов рублей.

Также в декабре Минфин РФ предоставил бюджетные кредиты в 224 миллиарда рублей со сроком погашения не позднее 1 июля 2021 года. Правительственные меры позволили профинансировать социально-значимые обязательства регионов.

Некритичный дефицит

В целом бюджеты регионов исполнили с дефицитом в 677 миллиардов рублей. 83% дефицита пришлось на 16 субъектов РФ, где ТЭК занимает высокую долю в структуре доходов, а также на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье. Большинство из этих субъектов является высокообеспеченными, поэтому для них сокращение доходов не стало критичным.

Планы на 2021 год

В 2021 году планируется предоставить 220 целевых межбюджетных трансфертов. Из них парламентом распределены 95%. По всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам (за исключением отдельных установленных случаев) до начала года заключены соглашения на 1,4 триллиона рублей.

Кроме того, было выделено 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию выпадающих доходов регионов. При необходимости будет рассмотрена дополнительная поддержка.

Итоги

В прошлом году федеральная бюджетная политика позволила сдержать падение неналоговых и налоговых доходов бюджетов субъектов РФ и обеспечить увеличение их реального объема. Регионы смогли выполнить свои социальные обязательства, реализовывали антикризисные мероприятия, обеспечивали ускоренное развитие здравоохранения. ​

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