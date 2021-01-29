РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Юные жители Люберец могут до 5 марта принять участие в конкурсе по созданию социальной рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и цифровой грамотности, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Заявка на участие в конкурсе по созданию социальной рекламы «Кибервызов» направляется в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципалитета по месту жительства (обучения) конкурсанта в срок до 5 марта. Участие во втором этапе принимают работы, занявшие призовые места в муниципалитете», - говорится в сообщении.

В конкурсе могут участвовать дети в возрасте от 10 до 18 лет. Темы творческих работ в этом году: «Безопасный интернет глазами ребенка» и «Моя безопасность в социальной сети». Их можно выполнить в одной из номинаций: «Рисунок», «Проект наглядных раздаточных материалов», «Макет наружной социальной рекламы», «Социальный видеоролик».

Конкурсное жюри определит победителей до 1 мая, итоги подведут до 15 мая.