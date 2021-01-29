РИАМО - 29 янв. На данный момент в Подмосковье свободно около 67 тысяч вакансий, для граждан открыто переобучение на новые профессии, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас есть банк вакансий и он составляет 67 тысяч свободных вакансий. Здесь есть некое несоответствие между ожиданиями наших жителей по тем профессиям, которые предлагаются. Но каждый житель может пройти переобучение в центре занятости на предмет повышения квалификации», - сказала Фаевская на брифинге с местными жителями.

Она добавила, что в 2021 году к обучению в центрах занятости приступили уже 11 человек. В 2020 году переобучение прошли более четырех тысяч граждан.

Также Фаевская сообщила о снижении числа безработных с пика пандемии.

Количество безработных сократилось в Подмосковье с пика пандемии>>