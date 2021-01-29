РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Свыше 13,5 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске с начала пандемии, за сутки там зафиксировали 89 случаев заболевания, говорится в сообщении областного оперштаба по ситуации с инфицированием в регионе.

«1044 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 13 545 (плюс 89)», - говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 190 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 696 человек. Выздоровели и выписались 151 079 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов.

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