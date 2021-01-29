РИАМО - 29 янв. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Строительная группа «Альянс» о нарушении порядка выдачи разрешения на строительство, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

В УФАС поступила жалоба фирмы на действия (бездействие) министерства жилищной политики Подмосковья при предоставлении услуги по выдаче разрешения на строительство.

«По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Строительная группа «Альянс» необоснованной», – говорится в сообщении.

Компания не согласилась с этим и обратилась в суд, однако он подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.