РИАМО - 29 янв. Московская городская дума рассмотрит возможность вернуться к очному формату заседаний после предоставления депутатами информации о наличии антител к коронавирусной инфекции, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Что же касается депутатского корпуса - на состоявшемся пленарном заседании напомнил о том, что для определения наличия или отсутствия коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции депутатам и их помощникам нужно предоставить информацию в аппараты фракций о наличии или отсутствии антител класса G к коронавирусу», - сказал Шапошников.

Он добавил, что пока не все предоставили необходимые данные, а именно от этого зависит то, когда парламент вернется к очному проведению заседаний.

Шапошников уточнил, что депутаты и сотрудники аппарата Мосгордумы еженедельно имеют возможность проходить тестирование на Covid-19 и наличие антител непосредственно в Московском парламентском центре.

«Сейчас 40% сотрудников аппарата Московской городской думы продолжают выполнять свои служебные обязанности дистанционно. Непосредственно на рабочих местах находятся те, кто обеспечивает оперативную и бесперебойную деятельность столичного парламента», - заключил председатель Мосгордумы.