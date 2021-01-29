РИАМО - 29 янв. В Москве планируют построить эстакаду, которая соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд, длина участка составит около 1,2 километра, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры​.

Этот проект вынесен на общественные обсуждения. Принять участие в обсуждении можно на портале «Активный гражданин» до 2 февраля.

«На данный момент связность между районами Бибирево, Алтуфьевский и Отрадное затрудняется за счет необходимости пересечения ветки железной дороги. Сейчас, чтобы попасть из одного района в другой, необходимо совершать неудобные маршруты и выезжать на загруженное Алтуфьевское шоссе или Широкую улицу», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что проблема решится с возведением проектируемой эстакады. Решение позволит и организовать подвоз пассажиров маршрутами наземного городского общественного транспорта из района Отрадное к станции столичного метрополитена «Бибирево».

Вместе с обустройством дорожной сети повысится не только комфорт, но и безопасность для пешеходов, а также маломобильных граждан. Новые проезды, реконструкция и продление улицы Римского-Корсакова – все это предусмотрено проектом и призвано улучшить транспортное обслуживание жителей.

В рамках благоустройства общественных пространств пройдет размещение зон отдыха со скамейками, озеленение территории, мощение пешеходной зоны с устройством тактильной плитки, а также организация велодорожек. Удобная и современная городская навигация, дорожные знаки для удобства и безопасности будут размещены дополнительно.

Над Москвой‑рекой построят метромост>>