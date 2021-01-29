РИАМО - 29 янв. Незаконную пристройку к нежилому зданию обнаружили в Алексеевском районе на северо-востоке Москвы, собственнику пришлось ее демонтировать, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

Двухэтажное нежилое здание находится по адресу: улица Космонавтов, владение 18. Со стороны двора к нему соорудили пристройку из бетонных блоков площадью 55,8 квадратного метра и переход к основному зданию площадью 7,8 квадратного метра. Сооружение возвели без разрешения и не поставили на кадастровый учет.

«Дополнительная площадь возводилась для осуществления медицинских услуг. Однако помимо отсутствия разрешения на данные работы, реконструкция также нарушала особые условия договора аренды данного участка, которые запрещали возведение в его границах временных и капитальных сооружений», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он добавил, что незаконная пристройка была добровольно демонтирована собственником здания. Сейчас место приведено в надлежащее состояние.