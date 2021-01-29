РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Жители подмосковных Люберец смогут посетить кукольный спектакль 30 января, он будет проходить в режиме онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«30 января в 13:00 малаховская библиотека имени Телешева приглашает юных люберчан на кукольный спектакль «Как медведь сватался к лисе», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в режиме онлайн.

Прямая трансляция спектакля будет организована в социальной сети Instagram.