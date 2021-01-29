РИАМО - 29 янв. Более 178 тысяч человек воспользовались услугами стоматолога в период пандемии в Подмосковье, помощь оказывали почти 24 часа в сутки, сообщила главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сойхер.
Для оказания экстренной помощи были выделены специальные кабинеты, там принимали пациентов с повышенной температурой, уточнила Сойхер.
«Решали вопросы здесь и сейчас практически 24 часа в сутки. За период пандемии мы оказали неотложную помощь более 178 тысячам пациентов», - сказала Сойхер.
Она отметила, что стоматология была признана пострадавшей из-за пандемии отраслью.
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29 ЯНВАРЯ
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