РИАМО - 29 янв. Более 178 тысяч человек воспользовались услугами стоматолога в период пандемии в Подмосковье, помощь оказывали почти 24 часа в сутки, сообщила главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сойхер.

Для оказания экстренной помощи были выделены специальные кабинеты, там принимали пациентов с повышенной температурой, уточнила Сойхер.

«Решали вопросы здесь и сейчас практически 24 часа в сутки. За период пандемии мы оказали неотложную помощь более 178 тысячам пациентов», - сказала Сойхер.

Она отметила, что стоматология была признана пострадавшей из-за пандемии отраслью.

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