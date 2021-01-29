РИАМО - 29 янв. По заказу министерства экологии и природопользования Подмосковья проведут исследование популяции крапчатого суслика, этот грызун внесен в Красные книги России и Московской области, популяция находится на грани исчезновения, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Зоологи полагают, что суслик входит в тройку видов, близких к исчезновению. Вместе с ним исчезновение грозит русской выхухоли и большим тушканчикам. Еще в 90-е годы в регионе можно было найти целые колонии сусликов, но на сегодняшний день достоверных данных о популяции нет. Есть вероятность, что грызуны сохранились в южной части региона.

«Такие исследования необходимы в рамках работы по сохранению редкой фауны. Они ложатся в основу биотехнических мероприятий по поддержанию популяций краснокнижных животных и птиц. Ежегодно по заказу Минэкологии в Подмосковье устанавливаются искусственные гнездовья для редких птиц, плотики для спасения выхухолей, проводятся другие мероприятия по сохранению видового разнообразия», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Согласно полевым наблюдениям, до 70% молодых крапчатых сусликов погибают в первый год жизни из-за промерзания почвы и поздней затяжной весны, а также из-за эпизоотии.

Кроме того, у сусликов есть много естественных врагов — это хорьки, лисы, ласки, хищные птицы. Вблизи населенных пунктов им также угрожают собаки и кошки. Продолжительность жизни суслика в природе редко превышает четыре года.​