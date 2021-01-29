РИАМО - 29 янв. В Подмосковье сейчас зарегистрировано около 130 тысяч безработных, а в пик пандемии этот показатель составлял порядка 155 тысяч человек, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Максимальное пособие для безработных составляет 12,3 тысячи рублей, а минимальное – полторы тысячи рублей.
Она добавила, что максимальное пособие выплачивается только первые три месяца. Следующие три месяца пособие будет составлять пять тысяч рублей.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
29 ЯНВАРЯ
- Глава Минздрава РФ рассказал, когда настанет переломный момент в борьбе с Covid:
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.
- Единая цифровая платформа стала основой успешного лечения пациентов с коронавирусом в Москве, сейчас эпидситуация в столице приходит в норму.
- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19:
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии