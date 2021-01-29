РИАМО - 29 янв. В Подмосковье сейчас зарегистрировано около 130 тысяч безработных, а в пик пандемии этот показатель составлял порядка 155 тысяч человек, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Максимальное пособие для безработных составляет 12,3 тысячи рублей, а минимальное – полторы тысячи рублей.

«У нас сохраняется высокий уровень по безработице. Количество безработных граждан на сегодняшний день - 130 тысяч человек. В пик пандемии у нас было 155 тысяч человек», - сказала Фаевская во время брифинга с жителями Подмосковья.

Она добавила, что максимальное пособие выплачивается только первые три месяца. Следующие три месяца пособие будет составлять пять тысяч рублей.

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