РИАМО - 29 янв. На юге столицы загорелся подвал Московского областного театра юного зрителя, посетителей в здании не было, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре, который произошел по адресу: улица Прохладная, дом 28, поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России в 13:18.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание в подвале административного здания на общей площади около 20 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Оперативная реакция, прибытие на место происшествия, а также слаженная работа пожарных позволили локализовать пожар в 13:36. Возгорание ликвидировали в 13:44.

Информации о пострадавших не поступало.