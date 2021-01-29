РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. В городском округе Мытищи сотрудникам АО «Водоканал» сделают прививку от коронавируса на следующей неделе, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.
В АО «Водоканал - Мытищи» прошла встреча трудового коллектива, посвященная прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции. Заместитель главного врача по поликлинической работе Сергей Комаров и заведующая поликлиникой №2 МГКБ Любовь Кикоть проинформировали о работе стационарных и мобильных пунктов вакцинации в поликлиниках МГКБ, ответили на вопросы из зала.
«Мы подробно ответили на все вопросы. Запланировано, что на следующей неделе мобильный пункт вакцинации приедет на это предприятие для проведения первого этапа вакцинации, а потом через 21 день - второго», - сказала Кикоть.
Она добавила, что в коллективе «Водоканала» трудится почти 600 человек. В ходе встречи было задано немало вопросов, связанных с показаниями и противопоказаниями к вакцинации, порядком ее проведения, поствакцинальными осложнениями.
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29 ЯНВАРЯ
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