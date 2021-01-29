РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Три мобильные бригады по вакцинации от коронавирусной инфекции работают в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В Красногорске выездную вакцинацию от Covid-19 на предприятиях и в отдаленных районах ведут три мобильных бригады», - говорится в сообщении.

На этой неделе бригада медиков работала в Путилкове, Опалихе и Архангельском. Прививки от коронавируса сделали сотрудникам завода «Красногорсклексредства», Фонда капитального ремонта и «Мособлэнерго».

«По вопросу организации выездной вакцинации на предприятиях округа можно обратиться напрямую в поликлинику либо в отдел содействия здравоохранению администрации горокруга Красногорск: 8(495)563-44-37», - добавляется в материале.

Отмечается также, что жители округа могут сделать прививку от коронавируса в пунктах вакцинации в поликлиниках № 1, 2 и 3, Нахабинской поликлинике, а также на первом этаже ТРЦ Vegas.

«Темпы вакцинации наращиваются по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», - поясняется в сообщении.

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