РИАМО - 29 янв. В скором времени в столичной подземке начнут курсировать три сине-белых поезда «Москва-2020», их получили в этом месяце, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее поезда данной серии имели черный окрас. Теперь новым поездам предстоит обкатка. Если каждые 300 километров обкатки пройдут в штатном режиме, то два поезда запустят на Калужско-Рижской линии и один — на Кольцевой.

«Сейчас в мосметро ходит 45 новейших составов (20 на Калужско-Рижской линии и 25 на Кольцевой) и уже в этом году их станет на 44 больше. 15 из них пойдут по Кольцевой линии (она обновится полностью), а остальные 29 по Калужско-Рижской и Большой Кольцевой», — отметил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что в 2022-2023 годах в Москве появятся еще 83 новых поезда. Таким образом, будет полностью обновлен парк Калужско-Рижской линии метро.

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