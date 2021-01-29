РИАМО – 29 янв. Актер, каскадер и коллега Василия Ланового по фильму «Рыцарский замок» Александр Иншаков рассказал о совместной работе c покойным артистом, сообщает Nation News.

«Ушла целая веха нашей жизни — это «Павел Корчагин», «Офицеры», «Война и мир» и много других замечательных фильмов. Все его роли запоминающиеся, фантастические. Мне повезло с ним работать и жить рядом. Воспоминания у меня только самые теплые. Мне не верится, что его нет. Это колоссальная потеря для театра имени Вахтангова», — рассказал Иншаков.

Несколько недель назад Лановой попал в больницу с Covid-19. Победить болезнь он не смог. Актер скончался 28 января в возрасте 87 лет. Большую часть своей жизни Лановой служил в Театре имени Вахтангова.

Актер известен по фильмам «Дни Турбиных», «Солярис», «Аттестат зрелости», «Офицеры» и другим.​

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