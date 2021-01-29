РИАМО - 29 янв. Московское областное УФАС решило включить сведения в отношении ООО «Трамп» в реестр недобросовестных поставщиков из-за уклонения от подписания контракта по вывозу и утилизации медицинских отходов из психиатрической больницы в городском округе Чехов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Сведения предоставило ГБУЗ «Психиатрическая больница № 2 имени В.И. Яковенко», которое располагается в поселке Мещерское городского округа Чехов. Учреждение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок. Однако он не был подписан.

«Учреждению поступило уведомление об уклонении Общества от заключения контракта на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса «Б», «В», - говорится в сообщении.

Компания не смогла предоставить доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы сторон, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Трамп» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.​