РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. В городском округе Мытищи выявили бездомных животных как с биркой в ухе, так и без нее, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации горокруга.

Продолжается мониторинг численности животных без владельцев на территории городского округа Мытищи, проведено выездное мероприятие, в результате которого обнаружены места обитания животных без владельцев как с биркой в ухе, так и без нее.

«К сожалению численность животных без владельцев не снижается. Вновь и вновь на улицах города и в населенных пунктах округа появляются новые животные, оставленные своими владельцами после окончания дачного сезона, и их потомство. Если вы знаете о местонахождении животных без владельцев и без бирки в ухе, просим сообщить в контрольное управление по телефону: 8 (495) 586-73-62», - говорится в сообщении.

В соответствии с федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» недопустимо жестокое обращение с животными, в частности, оставление животных на улице в связи с отказом владельца от содержания животного (оставлять домашних животных в бедственном положении, выбрасывать их на улицу) запрещено законом.