РИАМО - 29 янв. Ученики 11 классов, которые после окончания школы не станут поступать в высшие учебные заведения, должны сдать в 2021 году лишь два предмета в формате государственного выпускного экзамена (ГВЭ) — русский язык и математику, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Те, у кого есть какие-либо ограничения по здоровью, а также инвалиды для получения аттестата об окончании школы будут сдавать на выбор только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

«Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет», - говорится в сообщении.

Демонстрационные материалы аттестации в формате государственного выпускного экзамена будут опубликованы до 10 февраля 2021 года. Основной срок проведения таких экзаменов — с 24 по 28 мая 2021 года.

Школьники, которые будут сдавать экзамены по русскому и математике в формате ГИА, могут ориентироваться на демонстрационные материалы, опубликованные осенью на сайте ФИПИ.

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