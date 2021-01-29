РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 янв. Щелковские единороссы проверили, как управляющая организация проводит уборку снега на улице Лучистая в деревне Гребнево, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Ранее жители обращались в приемную партии по вопросам качества уборки снега.

«Очень важно реагировать оперативно, потому что заснеженная дорога может стать причиной аварии или помешать проехать каким-либо службам. Благодарю все подрядные организации и управляющие компании, которые показали свой профессионализм и оперативно убрали дороги и тротуары на улицах и во дворах. В ходе проверки нарушений выявлено не было», – сказал секретарь первичного отделения Антон Малинин.

В Гребневе уборку по улице Лучистая выполняла компания «Столица», однако она не всегда оперативно реагировала на снегопады, о чем жители сообщали на приемах, в социальных сетях и на портале «Добродел».