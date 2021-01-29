РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 янв. В музее Королева презентовали новую поэтическую программу, которая посвящена шедеврам мировой поэзии, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Первыми слушателями новой программы в Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве стали сотрудники научно-производственного предприятия «Пульс».

«Новая поэтическая программа не традиционная для нашего музея, но очень интересная. Она посвящена шедеврам мировой литературы, ведь Марина Цветаева черпала вдохновение, в том числе, и у мировых поэтов разных эпох», - сказала научный сотрудник музея Ирина Шкурлатовская.

Сотрудники предприятия «Пульс» таким образом отметили свой юбилей, в этом году предприятию исполнилось 30 лет.

«Мы считаем, что без культуры и искусства невозможно быть человеком. Мы большие друзья музея, всегда рады посещать программы. Всегда помогаем сотрудникам, чем можем», - сказала заместитель директора предприятия Любовь Быстрова.

Сотрудники музея поздравили сотрудников «Пульса» и вручили им икону Марины, выбивающей беса.