РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. В подмосковном Подольске две новые школы в микрорайоне Кузнечики на Армейском и Флотском проезде готовы более чем наполовину, они должны открыться 1 сентября, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

Председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский провел рабочее совещание на строительных площадках новых школ на 1100 мест в микрорайоне Кузнечики. В нем приняли участие генеральный подрядчик ООО «Триумф» и представители подрядных организаций. На совещание обсудили ход строительства социальных объектов в новом микрорайоне.

«В настоящее время на объекте строительства новой школы на Армейском проезде, 5 (Ш6) ведутся работы по устройству кровли блока А и кладке наружных стен второго – четвертого этажа блока В. На объекте заканчивается монтаж светопрозрачных конструкций первого-четвертого этажей. Завершаются работы по устройству системы вентиляции блоков А, Б, В на первом и втором этажах. Степень готовности строительного объекта – 60%», - говорится в сообщении.

На объекте строительства школы на Флотском проезде, 9 (Ш4) продолжаются работы по кладке и бетонированию стен, парапетов и лестниц первого, второго и третьего этажей блоков А, Б, В. Идет остекление здания. На сегодняшний день в завершающей стадии работы по устройству наружных и внутренних инженерных сетей. Степень готовности – 55%.

Цаплинский дал поручение вести строгий контроль за сроком и качеством выполняемых работ.

В Подольске также ведется строительство школы на 1100 ученических мест на Бородинском бульваре, 9 и пристройки к школе №13 на 300 мест. Совещание на этих объектах намечено на 4 февраля.

Перед строителями поставлена задача, чтобы четыре новых общеобразовательных учреждения Подольска распахнули свои двери 1 сентября.