РИАМО - 29 янв. К монументу у театра имени Вахтангова в Москве возлагают цветы в память об умершем народном артисте СССР Василии Лановом, сообщает kp.ru.

Монумент установили в 2020 году перед зданием театра на Арбате. Лановой часто выступал в театре.

«У подножья заснеженного монумента оставляют красные розы и гвоздики, многие задерживаются, чтобы вспомнить добрым словом великого актера», - говорится в сообщении.

Лановой умер в возрасте 87 лет. Ранее у него выявили коронавирус, артисту даже понадобилась госпитализация. Соболезнования семье и друзьям артиста выразили президент РФ Владимир Путин, другие актеры и музыканты, а также представители власти и преданные фанаты.

Лановой известен своими ролями в таких картинах, как «Алые паруса», «Офицеры», «Анна Каренина», «Барышня-крестьянка». Также он выступал на сценах театров.​