РИАМО — 29 янв. В прошлом году сотовые операторы сократили 1,7 тысячи салонов связи, в нынешнем году на фоне пандемии оптимизация убыточной сотовой розницы продолжится, пишет в пятницу газета «Известия».

«Сотовая розница убыточна, посещаемость салонов в прошлом году снизилась на четверть. В 2021 году количество точек может сократиться еще на 7–8%», - отмечается в публикации.

Из-за пандемии SIM-карты стали активнее продаваться онлайн. Также сегодня их можно приобрести в продуктовом магазине и на почте. Однако полностью заменить салоны сотовой связи они не смогут. Там часто решают сложные вопросы клиентов.

«На фоне пандемии посещаемость салонов операторов сократилась в прошлом году в среднем на 25%», - отмечается в публикации.​​