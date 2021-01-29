РИАМО - 29 янв. В пристройке школы №21, где произошло частичное обрушения потолка, отменены занятия, решение о возобновлении уроков примут после экспертизы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства образования Московской области.

Информация о частичном обрушении потолка в образовательном учреждении появилась утром в пятницу.

«В школе № 21 городского округа Химки приняты все меры, чтобы обезопасить школьников, занятия в пристройке сейчас не ведутся. После проведения экспертизы, будет приниматься решение о возобновлении там уроков», - сказал собеседник агентства.​

Он обратил внимание на то, что занятия временно отменили только в пристройке образовательного учреждения.