РИАМО - 29 янв. В пристройке школы №21, где произошло частичное обрушения потолка, отменены занятия, решение о возобновлении уроков примут после экспертизы, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства образования Московской области.
Информация о частичном обрушении потолка в образовательном учреждении появилась утром в пятницу.
«В школе № 21 городского округа Химки приняты все меры, чтобы обезопасить школьников, занятия в пристройке сейчас не ведутся. После проведения экспертизы, будет приниматься решение о возобновлении там уроков», - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание на то, что занятия временно отменили только в пристройке образовательного учреждения.
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