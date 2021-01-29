РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. В городском округе Мытищи выявили 33 новых случая коронавируса за сутки, всего в муниципалитете за пандемию зафиксировали 7 368 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid‑19.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1 044 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 190 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 696 человек. Выздоровели и выписались 151 079 человек. В городском округе Мытищи зарегистрировали 7 368 случаев заболевания (плюс 33)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30. Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

Жители поселка Пироговский Мытищ могут привиться от коронавируса в поликлинике.

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Текстовая трансляция

29 ЯНВАРЯ

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- Вузы в РФ могут возобновить очное обучение с 7 февраля. Решение будет приниматься по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

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- Москва изучит возможности лечения кровью привитых от Covid‑19: