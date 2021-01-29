РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Детский сад на 125 мест могут построить в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина осмотрела ход строительства социальных объектов в поселке Нахабино в пятницу.

«Еще один детский сад для Нахабина, я надеюсь, мы в этом году будем проектировать, - на 125 мест», - сказала Хаймурзина.

Она пояснила, что объект планируют построить на улице Старой. Это недалеко от Нахабинской поликлиники.

Жители близлежащих улиц Институтской и Чкалова ранее на встречах с главой муниципалитета указывали на нехватку мест в детских садах в данном микрорайоне.