РИАМО - 29 янв. Строительство восьми домов в рамках программы реновации старого жилфонда Москвы ведется в районе Зюзино, пять из них достроят в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Общая площадь восьми возводимых домов составит 62 тысячи квадратных метров. В сумме они рассчитаны на 1042 квартиры.

«Пять домов мы планируем ввести в эксплуатацию в этом году, еще три новостройки – в следующем году. Кроме этого, в ближайшее время мы планируем начать строительство еще трех жилых домов. Еще 13 зданий находятся в стадии проектирования», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что район Зюзино один из самых больших в Москве по количеству домов, включенных в программу реновации. Новые квартиры получат около 48 тысяч жителей Зюзино. Расселять будут жителей 182 старых домов.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение более 5 тысяч домов.