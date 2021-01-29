РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 29 янв. Щелковские полицейские задержали ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже стройматериалов и инструментов из автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Щелковское» поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный совершил хищение строительных материалов и инструментов из служебной автомашины, припаркованной около одного из домов на улице Центральная. Общая сумма материального ущерба составила 13 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан ранее судимый местный житель 37 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.