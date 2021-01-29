РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 29 янв. Проект школы в ЖК «Красногорский» в подмосковном Красногорске проходит государственную экспертизу, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина осмотрела ход строительства социальных объектов в поселке Нахабино в пятницу. В том числе она посетила площадку в ЖК «Красногорский», на которой планируют построить школу на 900 мест.

«Этот объект запроектирован. Документы отданы в Московскую областную экспертизу, проходят государственную экспертизу», - сообщила Хаймурзина.

Она добавила, что на отведенном для этого месте построят школу на 900 мест с блоком детсада на 150 мест.