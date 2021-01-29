РИАМО - 29 янв. В Подмосковье выявили 1044 случая заболевания Covid-19 за сутки, наибольшее количество случаев выявили в Красногорске, где коронавирус подтвердили у 89 человек, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 190 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 3 696 человек. Выздоровели и выписались 151 079 человек», – говорится в сообщении.

64 новых случая заражения Covid-19 выявили в Балахише, 63 – в Королеве, 57 – в Люберцах, 54 – в Реутове, 46 – в Ленинском округе, 40 – в Орехово-Зуеве, 39 – в Домодедове, 38 – в Раменском, 33 – в Мытищах, по 32 – в Жуковском и Подольске, 31 – в Химках, 28 – в Дмитрове, 26 – в Ступине, по 25 – в Коломне и Истре 22 – в Волоколамске, 21 – в Богородском, 18 – в Егорьевске, 15 – в Клину, по 14 – в Воскресенске и Электростали, 13 – в Пушкине.

Еще по 10 случаев заражения коронавирусом обнаружили в Долгопрудпном, Зарайске, Котельниках, Лытракине, Черноголовке и Чехове, по девять – в Краснознаменске, Сергиевом Посаде и Солнечногорске, по восемь – в Дзержинском, Шатуре и Шаховской, шесть – в Луховицах, по пять — в Павловском Посаде и Щелкове, по четыре — в Рошале и Серпухове, три – во Фрязине, по два – в Пущине, Лосино-Петровском и Наро-Фоминском округах.

Также по одному случаю коронавирусной инфекции подтвердили в Ивантеевке, Кашире, Серебряных Прудах и Электрогорске. В Звездном городке, Красноармейске, Лотошине, Можайске, Молодежном, Протвине и Талдоме ни одного случая Covid-19 не выявили.

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