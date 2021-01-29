РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Первая в 2021 году встреча председателей общественных организаций городского округа Люберцы прошла в «Доме ветеранов» с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, где обсудили вакцинацию от Covid-19 и работу клуба «Активное долголетие», говорится в сообщении управления социальной политики администрации муниципалитета.

Встречу провел председатель Совета ветеранов округа Юрий Орехов, также на ней присутствовали первый заместитель главы администрации Ирина Назарьева, исполняющий обязанности заместителя главного врача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова. Отдельное внимание уделили возобновлению работы клуба «Активное долголетие».

«В рамках внесенных изменений в постановление губернатора Подмосковья в муниципалитетах, где ситуация с Covid-19 не вызывает опасений, занятия в клубах «Активное долголетие» возобновляются. Для продолжения занятий в клубе в очной форме в обязательном порядке необходимо иметь при себе справку о наличии антител или о проведенной вакцинации от коронавируса», - сказала Ирина Назарьева.

Участники также обсудили вопросы вакцинации от Covid-19 люберчан старше 60 лет, работу поликлинических отделений, скорой медицинской помощи, организацию работы call-центров, а также другие актуальные темы - ЖКХ, транспорт, благоустройство.

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